أثارت مذيعة مصرية موجة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل ال اجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لها وهي تطرح اسئلة غريبة على مشاهير مهرجان الجونة.

بدأت القصة، عندما طرحت احد المذيعات سؤال: “ما هي اطول فترة قعدت فيها من غير ما تستحم أو تاخذ دوش؟”

الصدمة بدت واضحة على وجوه المشاهير، الذين حاولوا تمالك أنفسهم أمام الكاميرا، إلا أن ملامح وتعابير وجوههم تغيرت تماما.

الفنانة آية سليم استهجنت السؤال، وكذلك النجمة ميساء مغربي صُدمت في البداية، محاولة استيعاب الأمر وتداركه من خلال التفكير والإجابة.

أما الفنانة الشابة زينب غريب فكانت الأكثر صراحةً معلقة: “ايه السؤال الغريب ده، ده سؤال غريب فعلا!”.

اما رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقد وصفوا هذا النوع من الأسئلة بالتافهة فيما اتهمها البعض بتقليد المذيعين الاجانب حيث قالت احدهم: “اوووف حتى التقليد بالاسئلة من فترة في مهرجان اجنبي اتوقع الاوسكار انسأل فيه هالسؤال حتى تقليد بعرفوش يقلدو”.