خرجت الفنانة الكويتية مرام البلوشي في مقطع فيديو جديد لتكشف تفاصيل الوعكة الصحية الخطيرة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، معربة عن أسفها وحزنها لشائعة وفاتها التي انتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة مكوثها بالمستشفى.

وقالت البلوشي عبر حسابها على ”انستغرام“: ”الحمد لله بفضل الله تعالى أنا بخير، كلكم تدرون إني تعرضت لوعكة صحية خطيرة، وأشكر من كل قلبي كل من دعالي.. بفضل دعواتكم قدرت أعدي الأزمة“.

وأضافت: ”اللي حصلي بالتفصيل هو التهاب رئوي حاد، نتج عنه نقص أكسجين وانسداد بالشرايين وتسبب في جلطة والحمد لله أنا بسميها أزمة وعدت على خير“.

وعن شائعة وفاتها، أوضحت مرام: ”أنا بعتب عليكم قبل ما تطلقون خبر، تأكدوا أو خذوه من مصدره، دلوقت تموتون الناس وتطلقوهم، أنا ما رضيت أرد لأني كنت تعبانة وما كنت أبغى حد يخاف عليا ولا حد يقلق، بس الحمد لله أنا بخير“.

وكشفت مرام البلوشي في نهاية حديثها عن سماح المستشفى لها بالمغادرة بعد تحسن حالتها الصحية، قائلة: ”بلم أغراضي ورد بيتي بس أكثر شيء يخوفني الغبار كثير مؤذي“.

وكانت الفنانة مرام البلوشي قد تعرضت لنوبة قلبية نقلت على إثرها إلى المستشفى الأميري في الكويت لتلازم العناية المركزة.