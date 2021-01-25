شاركت الفنانة الإماراتية مروة راتب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد تحدثت فيه عن اقبال الفتيات على عيادات التجميل للحصول على جسم يشبه جسمها.

واستشهدت مروة راتب، في الفيديو، باحدى العاملات في عيادات التجميل والتي قالت “كل البنات عايزين شفايف تبع مروة والكيرف تبع مروة” للتتابع مروة بدورها “العيادة متروسة البنات يبغون يسوون شفايف مروة ونفس جسم مروة”.

اضافت “الذين يحكون في انستغرام شفايفها وجسمها اوفر اوفر منو والصراحة لا تعليق بس الذي ابغى اقوله ان كيدهن عظيم”.

وكانت مروة راتب قد أثارت حالة من الجدل مؤخرا بعد تداول فيديو لها وهي تروج من خلاله للإعلانات بسبب ظهورها بخصر نحيف جدًا عرضها لموجة من الهجوم والسخرية.

وقد اثار الفيديو الجديد سخرية عدد من المتابعات حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “كل البنات ؟؟؟؟ تكذبين ع نفسك وتصدقين كذبتك لا حبيبتي احب أقولك أنا وكل البنات كل م شفناك نقول اللهم لا شماته ” و “مسكينة حالها محزن” و “صح دائما اقول جسمج وشكلج كأنه انعكاسنا اللي بالدله او مطاره الشاي ”.