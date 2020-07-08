أعلنت الفنانة التركية مريم اوزرلي، التي تشتهر في العالم العربي باسم “السلطانة هويام”، عن دخولها عالم إدارة الأعمال وذلك من خلال افتتاحها سلسلة مطاعم تحمل اسم “Nosh Nosh”.

ونشرت مريم اوزرلي مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرام، تحدثت فيه عن مطعمها الاول الذي أطلقت عليه اسم “NoshNosh” وتفتح أول فرع له في العاصمة الالمانية برلين، وتقدم من خلاله أطعمة لذيذة وصحية، على حد قولها.

وقامت مريم اوزرلي بجولة داخل المطعم كاشفة ان الافتتاح سيكون في العاشر من هذا الشهر.

يشار إلى أن مريم أوزرلي تغيب عن الشاشات منذ فترة طويلة، وكان آخر الأعمال المعروضة لها عربيا مسلسل “ملكة الليل” وشاركها في بطولته الممثل ‏التركي مراد يلدريم‎.