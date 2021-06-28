تحدثت مريم حسين، الفنانة المغربية المقيمة في الامارات، عن سبب التغير في شكلها وذلك عبر لقاء صحفي على هامش حفل إطلاق تطبيق متخصص بالعقارات أقيم مؤخرا في دبي وحضره حشد من الفنانين والمشاهير.

وقالت مريم حسين، في لقاء مع موقع “فوشيا”، أن سرّ جمالها كامن في الغذاء النباتي بغالبيته فهي مؤخرا تتبع حمية غذائية تستثني غالبية المنتجات الحيوانية، وهذا ما جعلها أكثر جمالا وإشراقا على حد تعبيرها.

وردا على سؤال، قالت مريم حسين: “سبحان الله دائما الاكل الحيواني ينعكس على شخصية الانسان لأن فيه مادة حيوانية لما ياكلها الانسان سبحان الله شيء نفساني غير لما انت تاكلين بس نباتات والانسان طبيعته من التراب فلما تاكلين شيء من التراب غير لما تاكلين لحم حيوان”.

وردا على سؤال أين مريم حسين كفنانة اليوم؟ أشارت إلى أن قناة الأمارات تعيد عرض مسلسل “أوراق الحب” الذي لاقى نجاحا منقطع النظير لاسيما وأنه يعرض للمرة السادسة على قنوات التلفاز.

وحول وجودها على منصات التواصل الاجتماعي قالت مريم: “جميعنا أصبح كسالى على التلفاز وطغى ظهور السوشال ميديا على الراديو والتلفاز، ولكن أبدا لا أحب أن ألقب بـ “اإنفلونسر” فأنا ممثلة وأحب التمثيل ولدي موهبة إلا أن الإعلام الجديد موضة علينا اتباعها”.