شاهد.. مريم حسين تثير السخرية بهذا الفيديو

كشفت الفنانة مريم حسين، في مقطع فيديو جديد، عن الأسباب التي دفعتها للابتعاد عن الوسط الفني والاعتزال.

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وقالت مريم إن هناك سببين دفعاها لاتخاذ هذا القرار، الأول “غياب النصوص الجيدة”، والثاني “الاستيقاظ باكرًا”: “ماكنت بعد أشوف سيناريوهات حلوة وأدوار حلوة مثل ما كنت أسوي، ماكو شي يخليني أرجع أمثل مسلسلات، الشغلة الثاني أقوم الصبح، يعني القعدة هاذي أقوم ستة الصبح سبعة الصبح وما أبلش وتصير لين الظهر، لا أنا شذي”.

يذكر أن الفنانة العراقية اعتادت دائمًا على إثارة الجدل من خلال مقاطع الفيديو التي تنشرها، خاصة بعلاقتها مع زوجها السابق عارض الأزياء فيصل الفيصل، والاتهامات التي لاحقتها بالإساءة للسعوديات.

وأثارت تصريحات “حسين” سخرية رواد مواقع التواصل منها، وعلقت “نورة”: “نصابة توها قبل سنة منهارة تقول إن الوسط الفني ما يبونها”.

وانتقدتها “ميسم”: “ولك إنتي بدون الشهرة والفضايح ما بتعيشي، روحي العبي غيرها”.