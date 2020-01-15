شاهد .. مسلسل يتنبأ بمقتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

صدر الإعلان الدعائي للموسم الثالث من المسلسل الشهير ” WestWorld ” الذي دار حول عدد من التنبؤات التي سوف تحدث في العالم خلال السنوات المقبلة .

وجاء من بين تلك التنبؤات الكارثة البيئية في إندونيسيا في 20 مايو عام 2020 .. إغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأرجنتين في عام 2024 .

بالإضافة إلى وقوع حادث نووي حراري في باريس في عام 2025 .. وقيام الحرب الأهلية الثانية في روسيا والتي تم تحديد بدايتها من قبل مؤلفي السلسلة في 19 فبراير لعام 2037 وتقع الأحداث في موسكو .

ومن المقرر بدء عرض الجزء الثالث من المسلسل الشهير في 15 مارس من العام الجاري عبر الشبكة التلفزيونية HBO .