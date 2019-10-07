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شاهد .. مشاعل الشحي تتخلى عن الحجاب .. والجمهور : ” الحجاب اللي كانت تبكي عليه .. فين راح ” “

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تداول رواد موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو للفنانة الإماراتية ” مشاعل الشحي ”  برفقة زوجها الفنان ” أحمد خميس ” .

وظهرا في مقطع الفيديو أثناء سيرهما في أحد الشوارع في الفلبين وهما يغنيان عن طريق تحريك الشفاه على أنغام إحدى الأغنيات الجليجية .

وظهرت مشاعل الشحي بدون حجاب تماما واكتفت بوضع قبعة على رأسها والتي لم تمنع ظهور جزء كبير من شعرها .

وهو الأمر الذي لفت الأنظار وأثار الجدل بين متابعيها حول ظهورها بهذا الشكل بدون غطاء للرأس على الرغم من موقف لها سابقا عند بكائها بسبب نشر فيديو لها بدون حجاب .

فجاءت التعليقات مثل : ” كانت تصيح عشانها تصورت بدون حجاب شو صار الحين ” و ” والحجاب اللي كانت تصايح عليه؟! ” و” فين راح الحجاب ” و ” والله حلو كاب طلع الحجاب ” .

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