شاهد.. مشاعل الشحي تركل وجه زوجها بدل “غطاء الزجاجة”

أثارت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي وزوجها أحمد خميس موجة من الانتقادات بعد نشرهما مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تركل زوجها في وجهه.

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وظهرت مشاعل الشحي، في الفيديو المتداول على مواقع التواصل، وهي تضع زجاجة على رأس زوجها أحمد خميس لتشارك في تحدي ”غطاء الزجاجة“ المتداول بين المشاهير.

غير ان مشاعل الشحي فشلت في التحدي وقامت بركل زوجها في وجهه بشكل قوي ما جعله يضع يده على وجهه على ما يبدو من الالم.

وقد اعتبر الكثيرين ان الفيديو يثمل ”إهانة غير مقبولة من أجل الشهرة، وعدم احترام عقليتهم“، في حين طلب البعض الآخر بمنعهم من الظهور في الإعلام بسبب تصرفاتهما الطفولية، على حد تعبيرهم.