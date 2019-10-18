شاهد.. مشاعل الشحي تشعل جدل المغردين بإطلالة جديدة دون حجاب

أثارت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، الجدل بعد ظهورها بدون الحجاب، وسط انتقادات بتلاعبها الدائم بارتداء وخلع الحجاب وقتما تريد.

وفي الفيديو ظهرت مشاعل الشحي دون حجاب، وبدت سعيدة بقرارها المفاجئ، دون إبداء أسباب تخليها عن الحجاب.



وشنّ رواد التواصل الاجتماعي، هجومًا شرسًا على الفنانة بعد هذا القرار، متهمينها بالتلاعب بالحجاب، وسخر بعضهم منها في إشارة إلى إمكانية عودتها في هذا القرار مرة أخرى، كعادتها في السابق. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تطل بها الإماراتية مشاعل الشحي كاشفة عن جزء من شعرها، إلا أن هذه المرة كشفت عنه بشكل كامل، في قرار واضح بالتخلي عن الحجاب تمامًا.