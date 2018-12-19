شاهد… مشاعل الشحي وزوجها يردون على منتقدي طريقة لبسها للحجاب!

ردَّت الفنانة الإماراتية، مشاعل الشحي، في مقطع بثَّته على حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، على منتقديها بعد ظهورها في صورة وقد أظهرت غرّة شعرها من تحت حجابها.

وقالت مشاعل في مقطع الفيديو: “حابة أقلكم شي إن أنا اطلع قذعتي هاذي، نزلتها، رفعتها، ترى كيفي، لا حد يقلي خلاص قطي الحجاب قطي الحجاب، الطريقة اللي انا بلبس فيها الحجاب، شي راجعلي انا، بكيفي انا”.

بدوره، بيَّن زوجها الفنان أحمد خميس وجهة نظره: “انا عارف إني من خذيتك، ما كان الحجاب شي اساسي لك، صحيح انك لابسة الحجاب لإن من عاداتنا وتقاليدنا، وانت تبين هذا الشي، بس مش معناته يقلولك علشان نزلتي شعرك شذي”.

وتابع: “خلهم يشوفون حساباتك، يشوفون اعمالك”. متعمدا بعدها اللعب بشعر مشاعل.

وكانت مشاعل نشرت صورة تجمعها بزوجها على حسابها في “انستغرام”، بعد أن قام بصبغ شعره باللون الذهبي، سائلة متابعيها إن “كانوا مع أن يصبغ الرجل شعره أم لا”. لكن العديد من متابعيها لم يلتفتوا لسؤالها، بل انتقدوها لإظهار مقدمة شعرها من الحجاب، مستنكرين طريقتها في ارتدائه.