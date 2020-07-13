كشفت الإعلامي السوري مصطفى الآغا يوم الأحد عن خضوعه لعملية جراحية لإزالة ”البذل القطني“ وذلك عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه على انستغرام.

وظهر مصطفى الاغا في مقطع فيديو من داخل المستشفى وهو على عربة نقل المرضى في طريقه الى غرفة العمليات حيث قال ضاحكا “شو بدي قول جيت زيارة لقيت حالي في غرفة العمليات”.

وعلق مصطفى الاغا على الفيديو كاتبا قائلا: ”أجريت اليوم في المستشفى السعودي الألماني في دبي، عملية بذل قطني بسيطة لإزالة الضغط من الدماغ“.

وتابع “فكل الشكر للمديرة العامة الدكتورة ريم عثمان المتابعة والمهتمة وللدكتور محمد فؤاد ولصديق العمر ادم العماري وغالية وغزل مارديني على الاهتمام الكبير الغير مستغرب من المجموعة”.