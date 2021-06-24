شارك الاعلامي مصطفى الاغا مقطع فيديو طريف جمعه بالممثل السوري عابد فهد من احد المناسبات امس في دبي.

وظهر مصطفى الاغا في الفيديو مع عابد فهد وهما يقومات بحركات طريقة بوجههما وعلق عليه كاتبا: “النجم #عابد_فهد أم #روبرت_دينيرو؟”.

بينما علق مصطفى الاغا على نفس الفيديو عبر حسابه على انستغرام: “اعرفه منذ اكثر من 36 عاماً … وهو نفسه لم يتغير … #عابد_فهد نجم بكل المقاييس وصديق بكل ماتعنيه الكلمة من معنى … لكن هل يشبه #روبرت_دي_نيرو أم يقلده بشكل جيد؟”.

وكان مصطفى الاغا قد نشر ايضا مقطع فيديو جمعه بالفنانة المصرية نبيلة عبيد والتي وصفها بالـ “النجمة الكبيرة والقديرة والمتواضعة”.