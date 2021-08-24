فاجأ الإعلامي السوري الشهير، مصطفى الأغا، متابعيه، بمقطع فيديو ظهر فيه مع الفنان اللبناني مروان خوري وخطيبته، التقطوه بشكل عفوي خلال جلسة جمعتهم.

وفي بداية الفيديو، سأل مصطفى الأغا الفنان اللبناني عن خطيبته ليجيبه “ما بدنا نعطي كثير تفاصيل” ليوضح له بعدها ان اسمها “ندى”.

ثم تغزل الأغا بخطيبة مروان خوري قائلا “يا سلام شو هالحلا هاد” ثم تابع مخاطبا الفنان اللبناني “لحستلك عقلك” ليظهر الخجل على وجه مروان خوري ويقول “دائما بخليني استحي”.

وكان مروان خوري قد خرج عن صمته بعدما أشار بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا أنه احتفل بزفافه، إثر انتشار بعض الفيديوهات لهما من سهرة تم تنظيمها على شرفهما. ونفى مروان ان تكون هذه السهرة هي حفلة الزفاف الفعلية.

وظهر مروان خوري وعروسه أثناء الاحتفال الذي نظمه أصدقائهما خلال تقديم قالب حلوى وهو يرقص مع عروسه ويغني لها ويقبلها.

ووجه مروان خوري الشكر لأصدقائه على الاحتفال المفاجئ الذي نظموه له لتوديع العزوبية معلقاً على الفيديو قائلاً: “أود أن أشكر صديقتنا العزيز على مفاجأة توديع العزوبية الخاصة هذه”.