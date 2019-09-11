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شاهد… مصطفى الاغا يرد على وصفه بـ “الغليظ والتافه”!

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مصطفى الاغا زوجته

مصطفى الاغا زوجته

وجه الاعلامي مصطفى الاغا، مقدم برنامج “صدى الملاعب” على قناة mbc, نصيحة الى من وصفهم بالمعقدين على السوشيال ميديا.

وقال مصطفى الاغا، في فيديو نشره عبر حسابه على انستغرام، ان “لديه نصيحة لبعض مستخدمي السوشيال ميديا الناس الذي عندهم مشكلة ومرض وعقد نقص وعقد نفسية”.


وتابع مصطفى الاغا “تصالحوا مع نفسكم يعني اليوم بتحط اي بوست يقول لك انت غليظ وتافه ومش عارف ايش” ثم تساءل “طب انت يا حلو ليش لاحق هذا الشخص التافه الغليظ الثقيل وليه معذب حالك”.

واضاف مصطفى الاغا “اليوم تقول بحب البلد الفلاني يجي احد ويقول لك ماذا عن هذا البلد؟ يا اخي بحب كل العالم بس بجوز هذا البلد اقرب الى قلبي حدا منهم بحبه حاولوا تكونوا متصالحين مع نفسكم لان التصالح مع الذات يعطيم راحة وببعد السترس”.

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