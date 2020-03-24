شاهد.. مصطفى الاغا يشكر كورونا لهذه الاسباب!

على غرار بعض الفنانين العالميين والعرب، ذكر الاعلامي مصطفى الاغا بعض الجوانب الايجابية من ازمة فيروس كورونا المستجد التي يشهدها العالم حاليا.

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ووجه مصطفى الاغا، في حلقة الامس من برنامج “صدى الملاعب” على قناة “ام بي سي”, الشكر لكورونا قائلا “شكرا كورونا فقد وحدتي البشرية لاول مرة في التاريخ وحدتي بين الغني والفقير بين الحاكم والمحكوم بين السياسي والمواطن بين الضابط والغفير”.

وتابع “شكرا كورونا عرفتي العيلة على بعضها خليتي الازواج يقتربوا اكثر من اولادهم وزوجاتهم وتفاصيل بيوتهم شكرا كورونا اظهرت لنا كم كنا مفترين بحق النعم كم كنا بعاد عن الحمد والشكر، شكرا كورونا لأنك اظهرت لنا اولويات حياتنا اظهرتي لنا حقيقة قوتنا وهشاشتنا وضعفنا وجبروتنا الكاذب الجبروت الذي هزمه فيروس لا يري بالعين المجردة”.

وختم الاغا كلامه قائلا “شكرا كورونا على الدروس وخاسر جدا من لا يتعلم من الدروس بهذه القساوة والوضوح”.