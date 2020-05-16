أثار الفنان المصري مصطفى خاطر موجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بحذاء عليه ألوان علم الكويت في إحدى حلقات مسلسل “عمرو دياب” الذي يذاع حاليًا.

وقد اضطر مصطفى خاطر الى توضيح حقيقة الموقف خاصة بعد تدشين هاشتاغ “#الكويت_تاج_راسك_يا_مصطفى_خاطر“ وتعرضه لهجوم لاذع من الناشطين الكويتيين.

وقد ابدى مصطفى خاطر استغرابه من هذا الهجوم، وذلك عبر فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا “والله العظيم انا اكثر دولة سافرتها في حياتي هي دولة الكويت واكثر بلد لي فيها صحاب كثير هي دولة الكويت” وتابع “وبحب البلد دي جدا ومش في دماغي ولا قصدي خالص ان الجزمة الوانها ايه اصلا نا ما اعرفش”.

واضاف مصطفى خاطر: “انا ما جاش في دماغي خالص اني اضايق اخواني الكويتين وانا اسف وانا مش قصدي والله خاص”.