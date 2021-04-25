وقع الفنان السوري معتصم النهار ضحية لمقالب رامز جلال في الحلقة 12 من برنامج “رامز عقله طار” ، الذي يعرض على قناة mbc مصر، وعاش أوقاتاً صعبة في مقلب البرنامج.

وبدأ المقلب في معتصم النهار في الحلقة 12 من برنامج “رامز عقله طار”، بمقدمة ساخرة لرامز جلال منه، وسخر رامز جلال من معتصم النهار ومن وسامته وقال إنه سينتقم منه وسينفذ به مقلبا مرعبا بسبب عضلاته وكثرة معجباته في الوطن العربي، قبل أن تبدأ الفقرة الأولى من المقلب في معتصم النهار.

واستمر المقلب في معتصم النهار في الفقرة الأولى مع حسن العسيري، وجرب عدة ألعاب في الملاهي والتي تخفى بها رامز جلال لضرب معتصم النهار والسخرية منه، قبل أن ينتقل إلى الفقرة الثانية من المقلب مع المذيعة سارة مراد، والتي أجرت لقاء وهمي معه في الحلقة بعد إقناعه إنها للترويج لأحدث فعاليات موسم الرياض.

وعاش معتصم النهار تجربة مرعبة في برنامج “رامز عقله طار” بعد انتهاء أول فقرتين في البرنامج، ودخوله الكبسولة الهوائية لتجربتها، قبل أن يصدم بتعطلها في الهواء ويدفعها رامز جلال منها.

وانهار معتصم النهار داخل الكبسولة وسيطر الرعب عليه خاصة في لحظة سقوطه في حمام السباحة قبل ان يكتشف المقلب في النهاية ويصرخ فيه غاضبا: “رح يوقف صدري يوقف نفسي يا رامز عامل عملية يا رامز”.

برنامج “رامز عقله طار” ويعتمد مقلب رامز جلال الجديد على حيلة جديدة بتدبير حادث تعطل أثناء ركوب الضحايا الملاهي والألعاب الهوائية الخطيرة في موسم الرياض، ويتنكر رامز جلال في هيئة أحد الأشخاص الذين يقع عليهم الاختيار لتجربة الملاهي مع ضيف الحلقة قبل أن يدفع الضحية من الملاهي إلى حمام السباحة،

ويقع عدد من النجوم ضحايا لمقالب رامز جلال في برنامج “رامز عقله طار” وعلى رأسهم الفنان ودينا الشربيني وجميلة عوض وأحمد مالك وويزو وإسلام إبراهيم وروجينا وأحمد سعد وكريم عفيفي وسمية الخشاب وعدد من لاعبي الكرة مثل جنش ومروان محسن ورمضان صبحي بالإضافة إلى مغني المهرجانات حمو بيكا وغيرهم.