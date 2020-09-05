غازلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الفنان السوري معتصم النهار الذى يشاركها بطولة مسلسل “أسود فاتح” والذى انتهى تصويره مؤخراً.

ونشرت هيفاء وهبي مقطع فيديو من كواليس المسلسل، عبر حسابها على انستجرام، ظهرت فيه مع معتصم النهار في لحظة رومانسية وهو يحتضنها.

وعلقت هيفاء وهبي على الفيديو بكتابة : “قمرين دول ولا عنيك، ..ممثل هادي ومحترم وبيليق فيه النجاح وسيم جدا! كتير ناس حابه تشوفنا سوا بعمل، بس الله يستر من الي هيشوفوه بالمسلسل”.

بدوره رد معتصم النهار على تغزل هيفاء وهبي به وعلق كاتبا: “حبيبة القلب..الله يحميكي وشكرا لكل كلمة قلتيها،،اتشرفت فيكي ،هيفا الحلوة من جوا ومن برا ”.

وكانت قد أعلنت هيفاء وهبى الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد “أسود فاتح”، ونشرت عبر حسابها بموقع انستجرام، بالأمس فيديو من آخر يوم تصوير لطاقم العمل، معلقة عليه قائلة “أحلى فركش وأغلى ناس على قلبى”، وذلك بعد تعطل تصويره لأكثر من مرة بداية من أزمة كورونا حتى انفجار لبنان.