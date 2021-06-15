عبرت أحدى متابعات الناشط الكويتي أحمد السالم عن اعجابها به بطريقة غريبة وذلك عبر رسالة كتبتها له على احد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد ظهر أحمد السالم، في مقطع فيديو، وهو يقرأ رسالة من احدى معجباته قالت فيها: “تجنن يا أحمد مؤدب ومحترم ما أفرط فيك لو تصبحني بكف وتمسيني بكف” .
بدوره رد السالم ضاحكا على هذه الرسالة “ليه كده يا بنت الحلال”.
يذكر ان أحمد السالم هو طليق الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية ”ملكة كابلي” حيث كان قد أعلن في مارس الماضي عن انفصالهما عبر نشره لنص اثبات الطلاق والذي علق عليه بالقول ” الحمد لله على كل شيء .. الله يعوضني ويعوضها خيرا ”.
وكانت العلاقة بين أحمد السالم وملكة كابلي شهدت توترا قبل الطلاق ووقوع خلافات بينهما وصلت إلى إتهام الأخيرة للسالم بالخيانة إلا إنها تراجعت عن ذلك واعتذرت منه بعد ذلك .
ما شاء الله ههههههههههههه على الطاعة والخضوع هههههههههههههههه فعلا النفسية مرات تحتاج هكذا أنثى هههههههههههههههه الواحد يصبحها بكف ويمسيها بكف وعلى السحر يكون مقطعها الف قطعة وحارقها بولاعة إنكليزية مفتخرة هههههههههههههه وراميها في الفرات الأوسط هههههههههههههههه من باب العمل برغبتها ووصيتها ههههههههههههههه وبالمرة يفش غله من الحسناوات هههههههههههههههه
احب أضيف شيء للتعليق أعلاه متداركا للسقطات المهببة التي وقعت فيها هههههههههههههههه لاقول ان نفسيتي الرومانسية الرقيقة لا تعطيني ان افعل ذلك مع الحسان ههههههههههههههه اهو اي كلام وخلاص ههههههههههههههه من حبي للجمال الرقيق هههههههههههههه ومن المحب ما قتل بكف بالصباح والمساء وبعد الظهر هههههههههههههه فالرجاء من الحلوات ان لا يؤاخذونا بما قلنا ههههههههههههه انا ناقص بلاويهم واتهماتهم اننا معاشر الرجال متوحشين ومتنيلين بستين نيلة ؟؟؟ ههههههههههههههههههه
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