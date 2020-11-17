شارك الفنان المصري محمد رمضان في حفل افتتاح الدورة 11 من مهرجان الفضائيات العربية والذي أقيم مساء أمس الاثنين.

وظهر محمد رمضان على السجادة الحمراء بجاكت أخضر اللون، وبنطلون باللون الأسود.

وقد انهارت احدى معجبات محمد رمضان حين مشاهدته على الريد كاربيت لتقوم باحتضانه والانهيار من البكاء.

وكان لافتا ردة فعل محمد رمضان في تعامله مع الموقف حيث قام بمحاولة تهدئة الفتاة واحتضنها وقبّل رأسها.

وينطلق مهرجان الفضائيات العربية في دورته 11، اليوم الاثنين، وتُهدى الدورة الحادي عشر تخليدا لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.