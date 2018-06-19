شاهد مفاجأة عبدالله بالخير للجمهور.. مع شكر وحب وبوسة العيد من بالخير

كشف الفنان الإماراتي عبد الله بالخير عن جديده الفني، وذلك عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشر بالخير مقطع فيديو قصير من اغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “​الموناليزا​”، وعلق عليها بالقول: “الموناليزا قريبا.. وبعد طول انتظار.. ألبوم الموناليزا.. وكل عام وأنتم بخير.. مع شكر وحب وبوسة العيد من بالخير”.



الجدير ذكره ان ألبوم “الموناليزا”، يتضمن 11 أغنية تحمل اللون الخليجي، وتعاون فيه “بالخير” مع عدة شعراء وملحنين ابرزهم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أغنية “ونات نص شاب” ومن ألحان بالخير نفسه، والشيخ حمدان آل مكتوم في أغنية “حمام الأحباب” من ألحان الفنان فايز السعيد، والعديد غيرهم.