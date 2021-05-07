حل الكاتب الصحفي والإعلامي المصري مفيد فوزي ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة في حلقة الامس من برنامج العرافة المذاع على قناة المحور حيث تحدث عن آرائه في عدد من القضايا المختلفة.

و عبر مفيد فوزي، خلال اللقاء، عن عدم حبه للفنان عمرو دياب، مشيرًا إلى أنه لا يحب صوته ولكنه قد يحب حضوره الاجتماعي القوي. أضاف أنه يحب محمد حماقي من بين فناني هذا الجيل قائلا: “محمد حماقي محترم”.

وعن عادل امام، قال مفيد فوزي إنه هو المتربع الوحيد حاليًا على عرش النجومية، مشيرًا إلى أنه صاحب أول حوار معه بعنوان “عادل إمام أغلى نجم في مصر”.

و تابع: “أنا زعلان من عادل إمام لأنه أحيانًا له لمحات اجتماعية، أنه يهني أنه يقف مع حد زعلان، أنه أكتب كلمة ما يردش ، أطلبه يتناسى، أنما هو فنان فوق راسي، ورسالتي له إبقى اسأل يا بني ده احنا جيل واحد مفيش وقت”.