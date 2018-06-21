شاهد.. مقتل فنانة تركية بإطلاق نار في ملهى ليلي ببودروم

قُتلت الفنانة التركية ​هاجر تولو​ بإطلاق نار، وقع في ملهى ليلي، في مدينة ​بودروم​ التركية الساحلية.

وذكرت تقارير محلية أن هاجر تولو كانت تغني في ملهى ليلي، عندما اقتحم 4 مسلحين المكان وأطلقوا النار. ولا يزال الدافع وراء الهجوم غير معروف، لكن التقارير أشارت الى أن تولو كانت في “مرمى الرصاص”، الذي أطلقه المهاجمون.

وأدى الهجوم إلى مقتل تولو بالإضافة إلى شخص آخر يعتقد بأنه مالك الملهى، ويدعى محمد سورينسوي، كما أصيب 4 أشخاص آخرين.



واعتقلت قوات الأمن 4 أشخاص للاشتباه بصلتهم في الهجوم، وذلك بعد أن راجعت كاميرات المراقبة في المكان، وتمكنت من تحديد السيارة التي أقلت المسلحين، بحسب صحيفة “​ديلي ميل​” البريطانية.