شاهد: مقلب ريا أبي راشد وقصي خولي في لجنة تحكيم Arabs Got Talent يثير غضب علي جابر

قدمت الإعلامية ريا أبي رشاد، والفنان قصي خولي، مقدما برنامج Arabs Got Talent، مقلبا في لجنة تحكيم البرنامج.

ودخلا مقدما البرنامج إلى مسرح البرنامج وهما يرتديان معطفا أسود وقناع للوجه، وبدأ يقدمان ألعاب خفيفة بشكل ساذج، آثار غضب علي جابر عضو لجنة تحكيم البرنامج، واستغراب الفنانة نجوى كرم، والفنان أحمد حلمي.

ورغم إصرار علي جابر على الضغط على رز مرفوض إلا أنهما استمرا في عرضهما الساذج دون انقطاع، فقام بالضغط على عدم الموافقة لدى نجوى كرم وأحمد حلمي، ليكشفا لهما عن شخصهما وسط استغراب اللجنة، وأكد قصي خولي، أن فكرة المقلب هي فكرة ريا أبي راشد.