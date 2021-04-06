شاركت الإعلامية السعودية ​منال العيسى​ مقطع فيديو عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت الى جانب الفنان السعودي ​خالد عبد الرحمن​ خلال تواجدهما في جدة وطلبت منه أن يتزوجها.

وصورت منال الفنان خالد عبد الرحمن وهو يغني أغنية “خذني بقايا جروح” وعندما انتهى صفقته وقالت له : “أنت عشق الطفولة وما تدري إنك عشقي وإنك مهبِّل البنات كلهم”.

ثم سألت خالد عبد الرحمن “ما تبغي تتزوج الثانية؟” ليرد عليها “متزوج ثلاثة” لترد عليه “ما شاء الله حطني الرابعة”.

وقد اثار الفيديو جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداوله بكثرة حيث استنكر البعض جرأة منال العيسى وعرضها نفسها للزواج ولو عن طريق المزاح فيما دافع اخرون عن تعدد الزوجات مؤكدين ان الشرع حلل ذلك.

بالله احلف ؟ الشرع حلل ٤ لاسباب خاصه بس انتو هىمج ومتحْلفين وش يفهمكم — كومُو . (@jkviie) April 4, 2021

يذكر أن خالد عبدالرحمن تزوج أربع مرات. في عام 2009 تزوج من محيط أسرته ثم انفصل وتزوج في تاريخ 2014/5/1 من أحد العوائل في دولة الإمارات العربية المتحدة في رأس الخيمة.