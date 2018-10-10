شاهد… منة شلبي تكشف عن صاحب صوت “شرشبيل” في “السنافر”

كشفت الفنانة المصرية منة شلبي عن صاحب صوت شخصية “شرشبيل” بالمسلسل الكارتوني الشهير “السنافر”.

ونشرت منة صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها برفقة الممثل السوري محمد خير عليوي – صاحب الشخصية- قائلة: “تصدقوا إن الراجل الطيب ده صاحب صوت شرشبيل في السنافر”.

وتابعت: “أنا ما صدقتش في الأول، بس صدقت إنه بيتكرم من مهرجان مالمو للسينما العربية لما سمعت قصته ورحلته في الفن على مدار أكتر من 50 سنة في سوريا ومؤخراً في السويد”.

وأضافت: “محمد خيرعليوي، حكواتي الشام، مبروك على التكريم المستحق وربنا يديك الصحة ويزيدك عطاء وكرم”.