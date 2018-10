شاهد… منة شلبي تكشف عن صاحب صوت “شرشبيل” في “السنافر”

View this post on Instagram

تصدقوا إن الراجل الطيب ده صاحب صوت شرشبيل في السنافر؟ 😀 أنا ما صدقتش في الأول. بس صدقت إنه بيتكرم من مهرجان مالمو للسينما العربية لما سمعت قصته ورحلته في الفن على مدار أكتر من 50 سنة في سوريا ومؤخراً في السويد. محمد خير عليوي.. حكواتي الشام.. مبروك على التكريم المستحق وربنا يديك الصحة ويزيدك عطاء وكرم. . . Jewellery: @dimajewellery ❤️ . . #MAFF2018 #MalmoArabFilmFestival #MADCelebrity