شاهد منة فضالي توجه نصيحة لمحبيها وتتخلى عن الماكياج فن

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شاركت الفنانة المصرية منة فضالي جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

منة ظهرت في اللقطة الجديدة بدون ماكياج تماما، وظهر الشحوب على ملامحها، بينما ارتدت بلوفر أبيض كشف عن أحد كتفيها، وأسدلت شعرها بدون ترتيب.

الفنانة المصرية علقت على الصورة ووجهت نصيحة لمحبيها قائلة: «الحياة أقصر من أن تقضيها مع شخص يجعل أيامك أصعب، بلا ماكياج».

منة فضالي أجرت مؤخرا عملية جراحية بعد أن تعرضت لنزيف حاد أثناء نومها ووعدت جمهورها بأن تتغير في حياتها.