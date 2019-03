View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

The Star Menna Fadaly ♥️ @manoushafadali Stylist : @islam.mitwally Hairdresser: @haythamamin2012 Make up : @abdallahelrifaimakeup #photography #fashionphotography #celebrity #celebritiesphotographer #photooftheday #mennafadali #mennafadali_lovers #lebanesephotographer #lebaneseinegypt #photographyincairo #photographerinegypt #cairo #beirut #kuwait