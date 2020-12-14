نشرت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، مقطع فيديو جديد وجهت من خلاله شكرها لكل من ساندها وساعدها ولكل من أرسل لها رسائل دعم على خلفية الازمة التي تعيشها حاليا بعد رفع ابنتها حلا على قضية قضائية بسبب مبلغ مالي كانت قد اخذته منها.

واوضحت منى السابر، في بداية الفيديو، انها لا تستطيع الكلام بسبب بكائها لفترة طويلة غير انها حرصت على الظهور لتوجيه الشكر الى كل من ساندها في هذه المحنة.

وكشفت منى السابر انها تلقت الكثير من الرسائل والاتصالات وقالت “عن جد مش عارفة شلون اشكرهم وارد لهم هذا الشي واشكرها للدكتورة خلود هي طبعا السباقة على طول في فعل الخير”.

وختمت منى السابر، التي بدى عليها التعب بشكل واضح، كلامها بالقول “مثل ما الله اريد الذي الله كاتبه بصير”.

ذكر أن قضية منى السابر وحلا الترك، شغلت الرأي العام في الساعات الماضية بعدما نشرت الأولى مقطع فيديو وهي تبكي بسبب مقاضاة ابنتها لها، وطالبت بتدخل الفنانة الإماراتية أحلام لأن ابنتها “حلا” تطالبها بدفع مبلغ 200 ألف ريال بحريني، كانت قد أخذتها منها، مشيرة إلى أنها تريد منها أن تنصحها بالكف عن ذلك.

يُشار إلى أن حلا الترك كانت قد بدأت شهرتها من خلال مشاركتها في برنامج المواهب أراب غوت تالنت في طفولتها وهي ابنة المنتج البحريني محمد الترك المتزوج حاليًا من الفنانة المغربية دنيا بطمة.