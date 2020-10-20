شكت منى السابر، والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، من انها لا تستطيع التواصل مع ابنتها بشكل مباشر وذلك بعد الانتقادات التي وجهت لها مؤخرا على خلفية نشرها رسالة مباشرة لها عبر اسنتغرام.

وقالت منى السابر، في فيديو بثته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، انها اضظرت الى توجيه الرسائل مع حلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لانها لا تستطيع الكلام معها بشكل مباشر.

وتابعت “بالنهاية انا أم يعني ما يضرني ولا واحد بالمئة من الكلام الذي يقال وانا لي حرية التعبير عما اشعر به طالما انا ما أضر احد والبنت هي بنتي وانا اوصلها الكلام بالطريقة التي تعجبني”.

واضافت “في مواضيع اكبر من كده ممكن تسوي زلزال بس انا قاعدة انتظر اشوف شنو اخر هذه العاصفة”.

كلام منى السابر جاء تعليقا على الصورة التي نشرتها مؤخرا من طفولة حلا الترك وعلقت عليها كاتبة: “وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي إرحمهما كما ربياني صغيراًً ….” ما عرضها لانتقادات البعض بسبب تفسير كلامها على انه اتهام صريح لحلا الترك بالعقوق.