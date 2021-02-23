شنت منى السابر والدة، الفنانة الشابة البحرينية حلا الترك، هجوما لاذعا على الفنانة المغربية دنيا بطمة زوجة طليقها المنتج محمد الترك وذلك في بث مباشر على حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي

وقالت منى السابر عن دنيا بطمة دون ان تسميها :”ما كفاها دمرت عيلة وخربت بيت وأخدت الأولى والأخرى وهي إنسانة غيورة وحقودة.. وأنا كنت دايما أنصحها ديري بالك على شغلك ولا تتدخلي في أمور لا تخصك واهتمي لنفسك وما كانت ترد علي مع أنها ضرتي اللي خربت بيتي”.

وتساءلت :”أنا بدي أفهم إيه سبب هالحقد.. بس هو الإنسان لما يبقى قلبه أسود ما بيشوف قدامه ولا بيشوف الأشياء الايجابية في الحياة.. الإنسان ترا في حياته بتجيه فرص إذا ما يكسبها خلاص بتروح عليه.. وأنا طالبت بأولادي لأني مرت فترة أنا ما كنت أقدر أشوف أولادي إلا بموافقة هذه المريضة”.

واختتمت حديثها، قائلة: “أنا إنسانة متسامحة مع نفسي ومع الآخرين.. وكفاية بقى مشاكل وكل شوي يجرجرون بنتي على المحاكم.. َيعني أنتم عايزين أتنازل عن حضانة أولادي ما في أم بتنازل عن حضانة أولادها لا بالفطرة ولا بالغصب”.

كما كشفت منى السابر بأن الدكتورة خلود هي من تكفلت ابنها، قائلة :”كفى خيرها الدكتورة خلود الله يخليها وإن شاء الله تمسك التراب يقلب دهب في إيديها هي اللي دفعت المصاريف لابني عبدالله.. الله يحفظها من كل شر”. وأضافت:”الحين دفعت الدكتورة خلود وبعدين السنة الجاية مين هيدفع للولد؟.. أنا قاعدة أشتغل على حالي وآبي أسوي إعلانات وأشتغل بس انتم شايفين وضع الكورونا”.