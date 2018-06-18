شاهد.. منى عبد الغني ترفض تقبيل محمود حميدة في فيلم “الباشا”.. كيف كانت ردة فعله!

كشفت الفنانة منى عبد الغني عن رفضها القبلات في فيلم “الباشا” وأنها أخبرت الراحل أحمد زكي بهذا الأمر، وترتب عليه أن زكي طلب بإجراء الكثير من التعديلات على دورها وذلك خلال حلولها ضيفة في برنامج “شيخ الحارة” مع الاعلامية بسمة وهبة.

وأوضحت عبد الغني أن هناك مشهدا في الفيلم يتطلب دخولها ملهى ليلي وتقبيل الفنان محمود حميدة وهو ما رفضته تماما نظرا لأنها كانت متزوجة ولديها ابنة في ذلك الوقت وأخبرت المنتج رياض العريان بهذا الأمر مما تسبب في غضب الفنان محمود حميدة وأبدى دهشته من الأمر.



وأشارت عبد الغني إلى أن حميدة تحدث إليها بشأن هذا الأمر وأخبرها بأنه هو وأحمد زكي يساندونها في هذا العمل الكبير وأنها طالما وافقت على دورها بالفيلم فلابد أن تخضع لكل ما يتطلبه الدور وقوبل طلب محمود حميدة بالرفض.

وهو ما ترتب عليه تأجيل التصوير لأكثر من يوم وفي النهاية تم الاتفاق على أن تكون القلبة في الهواء.