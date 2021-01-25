أطلت الممثلة السورية مها المصري على متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو جديد من أحدث ظهور لها، وهي تمارس الرياضة برفقة مدربتها الخاصة.

وظهرت الفنانة السورية بالفيديو الذي نشرته عبر “الستوري” الخاص بـ”الإنستغرام” بإطلالة رياضية وشبابية، وكأنها فتاة في مقتبل العمر.

وارتدت مها المصري ملابس ضيقة صيفية، أبرزت من خلالها قوامها الرشيق المتناسق، الناتج عن التزامها واهتمامها بصحتها ونظامها الغذائي المتوازن.

وأدت المصري مجموعة من التمارين الرياضية الصعبة، بكل سلاسة ومرونة، منها تمرين المعدة والضغط، والصدر، وذلك بمساعدة المدربة آسيل، معلقة على الفيديو بالقول: “ما في أحلى من الرياضة وخصوصي مع حبيبة قلبي آسيل”.



وتلقت مها المصري الإشادات من جمهورها بعد أن تم تداول الفيديو بكثرة، مبدين إعجابهم الشديد بلياقتها، وكان من بين التعليقات، “والله شجعتني أرجع للرياضة”، “برافو عليها بتجنن”، فيما اعتبر البعض الآخر أنه ليس من الضروري استعراض ذلك عبر السوشال ميديا.

في السياق ذاته كانت قد كشفت مها المصري في أحد لقاءاتها مؤخرا، أن الحجر المنزلي لم يكن سلبيا بالنسبة لها، فقد قضته برفقة ابنتها ديمة في دبي، واستغلت ذلك بممارسة هواياتها بالطبخ، ومشاهدة التلفاز، والأفلام على نتفليكس، والمواظبة على ممارسة الرّياضة في المنزل مستعينةً بفيديوهات اليوتيوب، وعندما تحسنت الأوضاع التحقت بناد رياضي وما زالت ملتزمة به حتى الآن، معبرة عن ذلك بالقول: “أشعر بأن الرياضة تعطيني طاقة إيجابية، وتغمرني بالسعادة، وأحبّ الرياضات إلى قلبي، السباحة واللياقة البدنية”.

الجدير ذكره أن آخر أعمال مها المصري مسلسل “سلاسل الذهب” من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحاس، وعرض في الموسم الرمضاني 2019، كما شاركت أيضا في المسلسل الشامي “بروكار” إلى جانب شقيقتها سلمى المصري، والعمل من تأليف سمير هزيم، وإخراج محمد زهير رجب، وعرض في الموسم الفائت، ومن المقرر أن تشارك أيضا في الجزء الثاني من العمل.

وتأتي هذه المشاركات والتواجد عقب انقطاع طويل عن الدراما والأضواء منذ عام 2011، حيث سافرت للعيش في دبي معللة في إحدى مقابلاتها ان السبب الرئيس وراء سفرها هو البقاء قريبة من ابنتيها ريم وديما، كما أوضحت أن سبب غيابها أيضا يعود لعدم تلقيها عروضا فنية تليق بمكانتها كممثلة متمكنة.