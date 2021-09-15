عبرت الفنانة الكويتية مها محمد عن استغرابها من قيام مواطنتها الفنانة الهام الفضالة برفع قضية ضدها وذلك عبر مقطع فيديو بثته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مها محمد انها تلقت اتصالا من الجهات المختصة حيث تفاجأت بأن الهام الفضالة رافعة قضية ضدها وتابعت أنها “واثقة ومأمنة في قضاء الكويت النزيه”.

وسخرت مها محمد من قول الهام الفضالة في احد مكاتب المحامين “جاك الموت يا تارك الصلاة” حيث قالت ضاحكة “في الاخر اطلع انا المتهمة والمرفوع عليها قضية”.

وكانت إلهام الفضالة وزوجها شهاب جوهر قد أعلنا عن لجوئهما للقضاء لمحاسبة المسيئين لهما عقب إعلان زواجهما، حيث طلبا خدمات المحامية مريم البحر، وكشفا عن نيتهما لمقاضاة عدد من المشاهير على خلفية الهجوم الذي تعرضا له بعد زواجهما.

ووجهت مها محمد، حينها، رسالة لوم لإلهام الفضالة عبر حسابها الخاص عاتبتها فيها على رفع قضية ضدها، وقالت: “إذا هي فعليا رافعة عليا قضية فبقولها ليش حبيبتي ترفعي عليا قضية، إيش شوفتي مني يا روحي علشان ترفعي عليا قضية! ليش حبيبة قلبي! هذه آخرة العشرة! هذه آخرة العيش والملح بينا وبين بعض.. مصورين آخر مسلسل مع بعض ومسافرين وكل شيء الدنيا طيبة.. فيه شيء في قلبك من ناحيتي الأمور طيبة.. وزوجك شهاب بيكلمني وبيتسولف مع زوجي ويخرجون.. وأنا ما أفهم إيش حقيقة القضية بدي أفهم بس”.

ولم تتوقف مها محمد عند هذا الحد، بل خرجت في فيديو آخر تشير إلى أن الفضالة حاولت كثيرًا استبعادها من أعمال فنية، حتى أنها لم ترد انضمامها لمسلسل “روتين” عام 2018 لكن المخرج رفض الانصياع لمطالبها.

وأضافت محمد أن إلهام حاولت قطع رزقها أكثر من مرة، وخاصة أنها تتعاون مع منتج واحد باستمرار، وقالت: “منتج واحد هو اللي تشتغل معه ويمشي كلامها شو السر؟ الله أعلم”.