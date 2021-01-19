شارك الفنان السعودي مهند الحمدي متابعيه على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو جديدة ظهر فيها باخر انسجام خلال استماعه الى احد الاغاني العراقية في سيارته.

وظهر مهند الحمدي في فيديو، الذي نشره امس، وهو يتفاعل مع كلمات اغنية “اني عايش” العراقية بانسجام وسلطنة.

ويبدو ان مهند الحمدي معجب بهذه الاغنية بشكل كبير حيث انه اعاد نشر مقطع اخر وهي يستمع اليها نفسها وبنفس طريقة التفاعل.

وكان قد تعرض مهند الحمدي مؤخرا لموجة واسعة من الانتقادات بعد استخدامه كلمة “حريم” في أحد الفيديوهات التي نشرها على حسابه الشخصي “سناب شات”.

وقد رد مهند على هذه الانتقادات بشكل غير متوقع بعد أن استخدم عدد من التعليقات التي هاجمته للرد عليها قائلا: “حسيتم متنور من الحين بتقول حريم، نعم قلت حريم ماذا تريدون، أنتم تحبون الدراما تجتمعون في السناب وتنظرون كلمة وتقولون يلا هجوم، لكن الوضع ليس كذلك”.