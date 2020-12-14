شارك الفنان السعودي مهند الحمدي متابعيه على احد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد ظهر فيه برفقة خطيبته فرح مراد أثناء تواجدهما في احد المراكز التجارية.

ويظهر الحمدي مع خطيبته، في الفيديو، وهما يسيران معا ليسألها “كيف الحال؟ تمام؟” لترد عليه “كله تمام كلش زين” فيجيبها “لاء مو كلش زين انت لخبطتي ام اللهجات”.

ثم قال الحمدي لخطيبته: “وين تبغين الحين ادلعك وين تبغين اي محل قولي لي بس H&M ولا Zara ولا وين” لتجيبه “انا رايحة البيت”.

وقد اثار كلام الحمدي سخرية بعض المتابعين حيث جاءت التعليقات على الشكل التالي: “ادلعج و اتش ان ام؟؟؟ ااحمدلله مال قال ماكس” و “وععععع زار ولا اتش اند ام قول ديور شنيل الماركات”.

وكان مهند الحمدي قد شارك قبل ذكل مقطع فيديو اخر ظهر فيه وهو يصور نفسه قبل ان ينقل الكاميرا الى خطيبته لبضعة ثوان والتي كانت تقود السيارة.

يذكر أن مهند الحمدي قد أعلن عن خطوبته بشكل رسمي على حبيبته التي ارتبط بها مؤخرا، منذ أيام، حيث نشر صورة برفقتها وهو يقبل يدها عبر حسابه على إنستغرام دون الكشف عن ملامحها، واكتفى بكتابة: “الحمد لله”.