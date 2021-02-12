شارك الفنان السعودي مهند الحمدي مقاطع فيديو جديدة مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي عبر من خلالها عن قصة الحب التي يعيشها مع خطيبته الفاشينيستا اللبنانية فرح مراد.

وظهر مهند الحمدي في الفيديو وهو يقول “ومنهم جبران خليل جبران مستحيل يعني في ادمي طبيعي يكتب هذا الكلام العظيم ولما يجي يحب ما يحب طبيعي زي انا سبحان الله”.

وظهر مهند الحمدي في مقطع احر وهو يتحاور مع خطيبته الفاشينيستا اللبنانية فرح مراد حيث قال لها: “في ناس تسألني كيف خطبت وانت تقول في اللقاء انا ما أبغي الزواج” وتابع “أنا فعلا ما أبغي الزواج لكن أمنت فيه لما عرفتك يعني”.

وقد أثار الفيديو ردود فعل متباينة فمنهم من رأو انه يعشق خطيبته بشده في حين رأى اخرون ان علاقتهم لن تستمر وستنتهي بالفشل لأنه، بحسب رأي البعض، متسرع.

يذكر ان مهند الحمدي يحرص على التعبير عن حبه لخطيبته وكان قد نشر سابقا صورة له وهو ينظر اليها علق عليها بالقول: “اذا اراد الله قلبا لـ قلب قال له : كن فيكون حتى لو كانت المسافة ارضا وسماء “..