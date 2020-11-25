عبر الفنان السعودي مهند الحمدي عن غضبه من الضجة التي اثيرت بعد نشره صورة ظهر فيها محتضنا فتاة معربا لها عن حبه ومحاولات البعض الكشف عن هويتها.

وقال مهند الحمدي، في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ردا على سؤال عن هوس بعض الناس بالكشف عن هوية حبيبته قائلا “ما اسوي شيء غلط قاعد اطلع مع وحدة احبها ابغي اتزوجها انت اش دخلك فيني؟”.

وتوجه مهند الحمدي الى المعجبات بوسامته قائلا “بالنهاية انا ابغاك تشوفين شكلي وابغاك تشوفيني انا كمهند انا مين اذا بتحبين بس شكلي طز فيكي اذا بتحبيني مهند وشكلي وتعرفيني من جد فنعم”.

يلعنم الضحك وحاطين ترجمه بعد عشان الجماهير الغفيرة للغير ناطقين بالعربية pic.twitter.com/CBW0JF8XD1 — اسماء (@Asmaa_otb) November 24, 2020

وكان قد انشغل بعض المتابعين خلال الايام القليلة الماضية بالكشف عن هوية حبيبة مهند الحمدي حيث تم تداول العديد من الاسماء غير ان أحد الحسابات الإخبارية في موقع “تويتر” فقد كشفت إحدى المغردات عن هوية حبيبة مهند الحمدي، وذلك من خلال نشر صورة لهما معًا، مع ترك معلومات بأن اسمها فرح، ووظيفتها مودل، وجنسيتها لبنانية، وعمرها 30 عامًا”.