كشفت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز، للمرة الأولى عن مرضها من خلال نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام، من ظهورها في برنامج “الدنيا علمتني”، وهي تتحدث عن إصابتها بمرض “نوبات الهلع” والذي تعاني منه منذ حوالي 10 سنوات.

وأكدت مهيرة أنها تعرضت لحالة من الإغماء أثناء تقديمها لفقرة الأخبار منذ 10 سنوات على الهواء، وذلك بعد أن شعرت بضربات قلبها تتسارع والعرق يتصبب من وجهها، وهو ما جعلها تعتقد أنها أصيبت بنوبة قلبية لكنها بعد الذهاب للعديد من الأطباء لمدة 9 أشهر، اكتشفت أن هذا المرض هو “نوبات الهلع”. واستكملت حديثها باكية، موضحة أن الأطباء أخبروها بالتوقف فورا عن ممارسة عملها حتى يتمكنوا من علاجها، ولكنها رفضت هذا الحل، مؤكدة أن هذه الحالة حدثت لها أكثر من 10 مرات أثناء ممارستها عملها ولكن بالرغم من ذلك لم ولن تتوقف عن عملها.

وأضافت: “كنت مترددة كتير أني أتكلم في هالموضوع .. خاصة واني عانيت منه سنين ومازلت أعاني منه.. وعانيت منه على الهواء أمام الملايين”، متابعةً: “اليوم بعد ما تكلمت عن تجربتي مع “نوبات الهلع” في الدنيا علمتني .. تمنيت أني تكلمت عنها من قبل لأني اكتشفت أني مو لوحدي وأن في غيري عانى مثلي، وارتاح لما سمع قصتي لأنه اكتشف أنه مو لوحده”.

كما أكدت مهيرة على أن تجربتها تلك غيّرت فيها الكثير، حيث قالت: “هذه التجربة غيرتني.. خلتني أقوى في أمور كتيرة لأني أعشق التحدي.. وخلاني أخاف من أمور كتيرة وما نجازف مثل ما كنت قبل.. اعتبر نفسي ما زلت قيد الصيانة.. كل يوم أتعلم كيف أتعايش بأفضل شكل مع أي تحدي ترميه الدنيا صوبي.. لأن هذا أكيد ما كان أول ولا هيكون آخر تحدي في هالدنيا”.

وأوضحت الإعلامية الإماراتية: “ما في حد ما عانى من مشكلة أو انتكاسة أو تجربة صعبة.. وكلنا بنحاول نتخطى هذه المشاكل والمصاعب والتحديات يوم بعد يوم.. لكل شخص أرسلي رسالة شكر ومحبة ودعوة صادقة وقالي إني ألهمته أقولكم إنتم اللي ألهمتوني وغمرتني بمحبة كبيرة فاقت توقعاتي”. واختتمت حديثها، قائلة: “من قلبي شكرا …ومثل ما قلت شكرا لكل شخص آذاني وحاول يكسرني أنا اليوم بقول شكرا لكل شخص دعمني وغمرني بحب صادق”. المصدر: فوشيا