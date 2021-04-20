لم تستطع عارضة الأزياء السعودية الشهيرة “مودل روز” حبس دموعها اثناء حديثها عن الازمة التي تمر بها منذ فترة وذلك اثناء لقاء مع الاعلامية الاماراتية مهيرة عبد العزيز عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مودل روز ردا على سؤال من مهيرة عبدالعزيز عن صعوبة تجربة الخيانة: “هي مو مسألة خيانة هي طعن في الظهر وهي مسألة صعبة وخاصة لما تكون ناس قريبة منك عطيتيها كل شيء”.

وتابعت وهي تبكي “مررت بفترة صعبة وانا عارفة انها ستعدي لأني عارفة اني قوية وأشياء كثير واجهتها بنفسي من غير ما احتاج مساعدة أي حد حتى اهلي احاول ما اضايقهم او ازعلهم معي وكل ما يسألوني كيف اخبارك اقول لهم تمام بس أنا قاعدة أمر بمرحلة مرة صعبة”.

وكشفت مودل روز عن ذهابها لطبيب نفسي وبررت ذلك بالقول “لأنه هو الشخص الوحيد اللي مهما حكيتي له مستحيل يفشي سرك او يتكلم عن حياتك لأنه دكتور نفسي لكن لم تحكين لصاحبتك تشكيلها همك يجي يوم تلوي ذراعك”.

وأكدت مودل روز أنها لا تفكر بالانتقام قائلة “لأني اعرف ان ربي سينتقم لي بشكل أقوى وأفضل”.

مودل روز تنهار بالبكاء بعد سؤال مهيرة لها عن الخيانة التي تعرضت لها pic.twitter.com/xTy0jPEYrE — غولدن دوز (@GoldenDose) April 19, 2021

وكان رجل الأعمال السعودي ​محمد الحمود ، زوج مودل روز، قد أثار حالة من الجدل منذ أشهر بعد كشفه عن أمور صادمة عن زوجته واتهمها بالتنكر له من أجل رجل أجنبي.