شاركت عارضة الأزياء السعودية، المقيمة في الولايات المتحدة الامريكية، الشهيرة باسم “مودل روز” مقطع فيديو جديد مع متابعيها أطلت فيه برفقة احد الاطفال الامريكيين.

وظهرت روز، في بداية الفيديو، وهي تجعله يردد “يا بعد تسبدي” لتقول بعد ان قالها بشكل جيد “يا أخي والله انت سعودي” ثم قامت بعد ذلك بالرقص معه على انغام احدى الاغاني الاجنبية.

وقد سخر بعد النشطاء من مقطع الفيديو حيث كتب احدهم “كوني سعوديه انتي ب الاول وبعدين لها حلال” و قال اخر “متبريه من اصلها ومسويه سعوديه”.

وكانت مودل روز قد اثارت الجدل مؤخرا بجلسة تصوير جديدةوجريئة ظهرت فيها بين كلابها قائلة “اصعب شي بحياتي اني اصور صوره زي الناس مع كلابي “