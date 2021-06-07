انهارت عارضة الأزياء السعودية الشهيرة “مودل روز” من البكاء بسبب عارض صحي اصاب كلبتها.

وظهرت مودل روز، في مقطع فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في سيارتها وهي تشرح ما حدث معها قائلة: “جيت الطوارىء علشان ميلا اتوقع ما تحملت الحر وفجأة كده ما هي قادرة تتنفس وتطلع اصوات”.

وتابعت وهي تبكي “اقسم بالله تصرفت مثل المجنونة ماسكتها وحاولت انفخ في وجهها واشربها ماء ان شاء الله ما فيها شيء وحر وبس”.

يذكر ا نمودل روز معروفة بحبها للكلاب ودائما ما تظهر معهم سواءا في الصور او الفيديوهات التي تنشرها عبر حساباتها.