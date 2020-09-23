شاركت عارضة الأزياء مودل روز في الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 90 على طريقتها حيث أطلت على متابعيها عبر حسابها على “سناب شات”، وهي ترقص على أنغام عربية وأجنبية.

وظهرت روز، في الفيديو، وهي ترقص على أنغام أغنية اليوم الوطني السعودي 90 – سيفين ونخلة، (مجد وطموح – همة حتى القمة) والتي أدّاها؛ الراب عماراب – قصي، وغناها؛ عبدالعزيز الشريف – ريم عبدالله محمد بمشاركة شبح بيشة، وهي من كلمات الراب عماراب.



أما كلمات المقاطع الغنائية للأغنية التي شاركت في إنتاجها مجموعة (ام.بي.سي) الإعلامية، فهي للشاعر تركي الشريف، ومن توزيع موسيقي محمد سلطان، ومن إخراج مهند محمد.

كما وجهت روز التهنئة الى متابعيها بمناسبة اليوم الوطني قائلة “كل عام وانتم بخير والسعودية بخير وملكنا سلمان بخير وولي العهد الامير محمد بخير ان شاء الله يا ربي يدوم الامن والامان على السعودية وان شاء الله يا رب يطول بعمر ملكنا ويطول بعمر ولي العهد واحبكم لازم نحتفل اليوم”.