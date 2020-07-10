سخرت عارضة الأزياء السعودية مودل روز من عمليات التجميل التي تؤدي الى تكبير بعض اجزاء الجسم مثل الارداف.

واعتبرت مودل روز، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، أن حشوات السيليكون اصبحت بمثابة تلوث بصري مع الإشارة إلى أن المتابعين اعتادوا ذلك وباتوا يعتقدون أنه جزء من مقاييس الجمال.

وأكدت مودل روز انها تعتبر جسمها طبيعي وليس بحاجة الى تكبير وتابعت “لو ابغي اكبر شي حكبروا بتمارين اما حقن مستحيل اقولها الحين واقولها بعد عشرين سنة”.

وأكدت مودل روز انها لا تمانع في إجراء عمليات تجميل ولكن ضمن المعقول قائلة “صرت اكره الجسم العربي من كثر ما اشوف تضاريس كثير” واضافت “الجسم العربي متناسق جميل وأشياء طبيعية ملفتة ولكن الحين صار الجسم العربي فثل افلام الكرتون كله تضاريس”.