شاهد .. ميادة الحناوي تسقط على المسرح خلال حفلها في تونس وتكمل الحفل على كرسي

تعرضت الفنانة السورية ” ميادة الحناوي ” إلى موقف محرج خلال حفلها الغنائي الذي أقيم يوم الخميس الماضي على خشبة المسرح الصيفي ” سيدي منصور ” بمدينة صفاقس جنوب تونس .

حيث سقطت على خشبة المسرح إثر فقدانها لتوازنها خلال أدائها أغنيتها الشهيرة ” أنا بعشقك ” .. وسارع قائد الفرقة الموسيقية المايسترو ” محمد لسود ” وعدد من الأشخاص في مساعدتها على الوقوف .

واستأذنت ميادة الحناوي من الجمهور الغناء جالسة لمتابعة الحفل بعد أن حاولت الوقوف ولكنها لم تستطع وقدمت إعتذارها للجمهور الحاضر قائلة : ” أنا آسفة كتير .. شكرا يا حبايبي أول مرة يحصل معي هيك ” .

واضطرت أن تجلس على كرسي لتكمل الحفل على هذا النحو .. ووجدت تفاعلا كبيرا من الحضور بالتصفيق لها و رددوا معها أغانيها مشيدين بمواصلتها الغناء رغم ما حصل لها .

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بعد انتهاء الحفل وبسؤالها عن سبب ما حدث لها قالت الحناوي إنها لا تعرف ما الذي حصل لها وإنها المرة الأولى التي يحصل معها هذا الأمر .. وتابعت أنه قد يكون بسبب حرارة الطقس الشديدة وشعورها بالإعياء مكررة اعتذارها من الجمهور .