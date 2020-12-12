احتفلت الفنانة المصرية الشابة ” ميار الغيطي ” بزفافها مساء يوم أمس الجمعة على زوجها ” شريف العلمي ” في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة .

واقتصر حفل الزفاف على حضور أقارب العروسين والأصدقاء المقربين فقط من داخل الوسط الفني وخارجه .

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من حفل الزفاف ومقاطع فيديو ظهرت فيها ميار الغيطي وهي تقطع التورتة مع زوجها وفي فيديو آخر وهي ترقص مع الراقصة ” لورديانا ” على أغنية ” أخواتي ” .

يذكر أن ميار الغيطي كانت قد احتفلت بخطوبتها على شريف العلمي في شهر يوليو الماضي وتم عقد القرآن في شهر نوفمبر الماضي .