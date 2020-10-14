تحدثت ممثلة الافلام الاباحية المعتزلة ميا خليفة بتأثر عن علاقتها بوطنها الام لبنان وعن دعمها للمظاهرات اللبنانية التي انطلقت في اكتوبر العام الماضي.

وأكدت ميا خليفة، خلال مقابلة اذاعية والتي حاورها فيها كل من الصحافية ميديا عازوري ومعين جابر نجل مدير عام قنوات “ام بي سي” علي جابر، عن تعاطفها مع ابناء بلدها قائلة ان رؤيتها لشباب حزينين يجعل قلبها ينفطر وانها تتمنى ان تتمكن من أن تعانقهم وتحميهم، حسب تعبيرها.

ولم تستطع ميا خليفة إخفاء تأثرها عندما اخبرتها محاورتها ان هناك الكثير من النساء اللبنانيات معجبات بها وبما تقوم به قائلة انهن يعتبرهن بمثابة رمز.

هذا وقد اعربت ميا خليفة عن سعادتها بمعرفة ان لديها الكثير من المعجبات بين النساء قائلة “عشت حياتي خلال السنوات الست الماضية وانا اعتقد ان النساء اللبنانيات يكرهنني لأن الناس يقولون لهن انهن يشبهنني عندما يرتدين نظارات ” وتابعت “هذا يعني لي الكثير لاني انا امرأة لبنانية وابنتي المستقبلية ستكون كذلك “.