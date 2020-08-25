عبرت ممثلة الافلام الاباحية السابقة، ذات الاصول اللبنانية، ميا خليفة عن دعمها لسكان مدينة بيروت المدمرة بيوتهم على طريقتها الخاصة عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها على انستغرام.

وظهرت ميا خليفة في مقطع فيديو مركب وهي ترقص امام شرطي لبناني جالس امام بيت مدمر وعلقت كاتبة: “اشتت انتباه الشرطة عديمة النفع عن توقيف اللبنانيين الذين يقومون بإصلاح منازلهم بدون رخصة”.

وكان قد تم تداول امس مقطع فيديو لتوقيف احد المواطنين اللبنانيين الذي كان يقوم بإصلاح محله بسبب عدم تمكنه من تقديم وثائق عن العمال الذين يعملون لديه.