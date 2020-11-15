استعرضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس خصرها بعد الولادة عبر فيديو قصير نشرته عبر حسابها على انستغرام في أول ظهور لها بعد ولادة طفلها الثاني ديفيد.

، وقد ظهرت ميريام فارس بنحافتها المعهودة دون أي علامات عن وجود حمل مسبق وبخصر أنحف من المعتاد، وهو ما آثار تساؤلات الجمهور خاصة وأنها ولادتها لم تتعد الشهر بعد.

وقد حرصت ميريام فارس على اظهار التاريخ على الفيديو للتأكيد على انه حديث وعبرت عن سعادتها باستعادتها رشاقتها بهذه السرعة عبر التعليق على الفيديو حيث كتبت: “كثير مسرورة”;،

وقد تفاعل متابعو ميريام فارس مع الفيديو بشكل كبير حيث انهالت عليها التعليقات :”فين كرش الحمل خاصتك.. مو معقول بطنك كيف وانتي لسه والده..ميريام فارس بتحمل اجوا بجد اشى غريب كيف اختفت بطنك هيك وانتي ممنوع تلعبي اي رياضة بسبب جرح الولاده..كيف خصرك سار هيك انتي ولادتي من اسبوعين بس”.

وكانت ميريام فارس قد نشرت في وقت سابق الصور الأولى لطفلها ديفيد، لتلقى إعجاب جمهورها عبر السوشال ميديا الذي لاحظ وجود تشابه بينه وبين طفلها الأول جايدن رغم عدم ظهور ملامحه بشكل كبير حسب وصفهم.

وكانت ميريام فارس قد فاجأت جمهورها بإنجابها مولودها الثاني بداية هذا الشهر، حيث نشرت صورة عبر حسابها على انستغرام توثق يدها مع يد رضيعها وعلقت عليها :”صحيح انك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم ، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني”.